ضبط قائد حافلة يسحل قطتين على الطريق السريع بالأحساء

طلال الغامدي(صدى):

ضبط رجال المرور في الأحساء، صباح أمس، قائد حافلة سحل قطتين مربوطتين على طريق سريع في الأحساء ، تم إحالته والحافلة إلى المديرية العامة للزراعة في الأحساء.

وكانت قد خاطبت المديرية العامة للزراعة، في وقت سابق إدارة المرور بالمحافظة، برفقة قرص ضوئي مدمج لمقطع فيديو، يظهر فيه سحل القطتين المربوطتين خلف الحافلة، ولم تكن أرقام وحروف لوحة الحافلة واضحة، وبعد إجراء البحث والتقصي والتدقيق في الحافلة، تم التوصل إلى قائدها.

أكد المدير العام للصحة العامة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج، أن قائد الحافلة في حال إدانته بهذا الفعل فإنه معرّض لغرامة قدرها 50 ألف ريال، وذلك وفقا لما نص عليه نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي.