العثيمين يتسلم أوراق اعتماد المندوب المصري الدائم لدى ” التعاون الإسلامي “

نايف السالم(صدى):

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مكتبه بمقر الأمانة بجدة، السفير محمد يحيى نجم، الذي قدم أوراق اعتماده كمندوب دائم لجمهورية مصر العربية لدي المنظمة.

وبهذه المناسبة ثمن معاليه عالياً موقف مصر الثابت والداعم لمنظمة التعاون الإسلامي، وللعمل الإسلامي المشترك على المستويات كافة, مشيداً بما تجده المنظمة من مساندة من القيادة المصرية والحكومة المصرية.

من جهته أعرب المندوب المصري الدائم عن تقدير مصر لجهود المنظمة، مؤكداً حرصها على مواصلة دعم المنظمة خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم الاسلامي, الذي يتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات المختلفة.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع التي تشهدها المنطقة.