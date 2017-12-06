نساء تقوم بعمليات تجميل لتشبهن ميغان ماركل
عقب إعلان خطبة الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ميركل ، فالكثير من النساء المهتمين بالموضة والجمال، صاروا يتابعن أزيائها وحقائبها ليقلدوها في كل شيء ، حتى مؤخرا ترددت أقوال حول سعى النساء لإجراء عمليات تجميل للحصول على أنف تشبه ميغان ماركل .
يذكر أن ستفين ت غرينبرغ جراح التجميل الشهير بمدينة نيويورك قال أن المترددين على العيادة يطلبون الحصول على أنف تشبه ماركل ، رغم أن ميغان ما ركل لديها اعوجاج خفيف بالأنف .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 3 ساعات
ما على البقر شرهه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39390 ] نشر منذ 3 ساعات
فارغات عقول ,, فلا غرابه ,,
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6182 ] نشر منذ 3 ساعات
هي عادية ماهي جميلة
abu ammar[ عدد التعليقات: 14451 ] نشر منذ 3 ساعات
اوكي
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2047 ] نشر منذ 3 ساعات
مادام ان كل شي متاح لهن -ولا هناك دين يمنعهن من تغيير خلق الله-فما هوا المانع من ذلك-الجمال لديهن اهم من الماء والهواء -ونحن من يشجعهن على ذلك معشر الرجال -فالشعر والنثر والمدح والقول في الجمال -سواء في الوجه او القد-ولا ننسى ان الجمال وكل الجمال والفتنه تحت ذاك الرداء المحتشم-
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6344 ] نشر منذ 2 ساعتين
فاضيات😁😊