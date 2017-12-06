نساء تقوم بعمليات تجميل لتشبهن ميغان ماركل

واشنطن(صدى):

عقب إعلان خطبة الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ميركل ، فالكثير من النساء المهتمين بالموضة والجمال، صاروا يتابعن أزيائها وحقائبها ليقلدوها في كل شيء ، حتى مؤخرا ترددت أقوال حول سعى النساء لإجراء عمليات تجميل للحصول على أنف تشبه ميغان ماركل .

يذكر أن ستفين ت غرينبرغ جراح التجميل الشهير بمدينة نيويورك قال أن المترددين على العيادة يطلبون الحصول على أنف تشبه ماركل ، رغم أن ميغان ما ركل لديها اعوجاج خفيف بالأنف .