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نساء تقوم بعمليات تجميل لتشبهن ميغان ماركل

نساء تقوم بعمليات تجميل لتشبهن ميغان ماركل
واشنطن(صدى):

عقب إعلان خطبة الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ميركل ، فالكثير من النساء المهتمين بالموضة والجمال، صاروا يتابعن أزيائها وحقائبها ليقلدوها في كل شيء ، حتى مؤخرا ترددت أقوال حول سعى النساء لإجراء عمليات تجميل للحصول على أنف تشبه ميغان ماركل .

يذكر أن ستفين ت غرينبرغ جراح التجميل الشهير بمدينة نيويورك قال أن المترددين على العيادة يطلبون الحصول على أنف تشبه ماركل ، رغم أن ميغان ما ركل لديها اعوجاج خفيف بالأنف .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 3 ساعات

ما على البقر شرهه

[ عدد التعليقات: 39390 ] نشر منذ 3 ساعات

فارغات عقول ,, فلا غرابه ,,

[ عدد التعليقات: 14451 ] نشر منذ 3 ساعات

اوكي

[ عدد التعليقات: 2047 ] نشر منذ 3 ساعات

مادام ان كل شي متاح لهن -ولا هناك دين يمنعهن من تغيير خلق الله-فما هوا المانع من ذلك-الجمال لديهن اهم من الماء والهواء -ونحن من يشجعهن على ذلك معشر الرجال -فالشعر والنثر والمدح والقول في الجمال -سواء في الوجه او القد-ولا ننسى ان الجمال وكل الجمال والفتنه تحت ذاك الرداء المحتشم-

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