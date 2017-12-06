وفاة 6 أطفال بسوء التغذية في منطقة صحرواية جنوب باكستان

إسلام آباد(صدى):

توفي ستة أطفال متأثرين بأعراض سوء التغذية في منطقة ” تهرباكر” الصحراوية الواقعة في إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضحت مصادر طبية باكستانية اليوم أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بين الأطفال خلال اليومين الماضيين في منطقة تهرباكر التي يعاني سكانها من سوء التغذية نظراً لتعرض المنطقة لظاهرة الجفاف والتصحر منذ سنوات .

وأضافت أن حصيلة ضحايا موجة الجفاف وسوء التغذية في تهرباكر قد ارتفعت إلى 516 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري 2017م، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من الأطفال الصغار الذين ولدوا لدى نساء يعانين من سوء التغذية.

وبيّنت أن الأطفال الصغار في تلك المنطقة يعانون من نقص في المناعة اللازمة لمقاومة الأوبئة المصاحبة لسوء التغذية.