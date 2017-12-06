تسريب بيانات مستخدمي تطبيق ” Ai.type “

عادل الحربي(صدى):

فشلت الشركة المطورة لتطبيق Ai.type، في تأمين قاعدة بيانات مستخدميها، مما أتاح الفرصة لأي شخص للوصول إلى نحو 577 جيجا بايت من البيانات بمنتهى السهولة.

وشملت البيانات المسربة أسماء المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني، ومعلومات حول نوع الجهاز وطرازه، وأرقام IMSI و IMEI، ودقة الشاشة.

وتطبيق Ai.type هو أحد أشهر تطبيقات لوحة المفاتيح، تتوفر منه نسخة تدعم نظام ” أندرويد ” ، وكذلك نظام IOS المشغل لأجهزة شركة أبل، إلا أن معظم مستخدميه من أصحاب الهواتف الداعمة لنظام الأندرويد.