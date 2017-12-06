هيئة المواصفات تعلن أسماء المرشحين في المسابقة الوظيفية العامة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات الوظيفية بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة ، أسماء الناجحين المرشحين للوظائف الشاغرة والتي أعلنتها منذ 14-18/11/1438.

وأشارت الهيئة لضرورة مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة في المقر الرئيسي بالعاصمة الرياض ، وتقديم الأوراق المطلوبة من ” صورة الهوية الوطنية مع الأصل ، وصورة المؤهل العلمي مع الأصل ، وصورة دفتر العائلة للمتزوج ، وصورتان شخصيتان ، رقم الآيبان للحساب البنكي ” خلال الأسبوع المقبل ، وذلك لاستكمال إجراءات التعيين.