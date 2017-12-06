كارلوس يعود للتدريب.. وتشكيلة بدلاء جديدة لمباراة الرائد

نواف السالم(صدى):

يعود محترف الاتحاد التشيلي كارلوس اليوم مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية بعد تحسن إصابته في العضلة ومن المتوقع أن يكون ضمن قائمة الفريق الأساسية في لقاء الرائد السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول من الدوري.

ويواجه المدرب الاتحادي صعوبات كبيرة قبل لقاء الرائد بسبب موجة الإصابات التي يعاني منها الفريق حالياً بعد أن تأكد غياب اللاعبين ، أحمد عسيري وبدر النخلي وخالد السميري وفهد الأنصاري ومحمود كهربا وطارق عبدالله وعوض خريص .

و بدأ المدرب الاتحادي في تجهيز البدلاء للمشاركة في لقاء الرائد، حيث ستشهد هذه المباراة مشاركة عدد من الأسماء الجديدة في التشكيلة الأساسية لهذه المباراة.