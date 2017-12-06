بالصور.. إزالة 40 مخيم وحجز 9 سيارات لباعة الأعلاف في الروضة

سعيد العجل(صدى):

صرَح المهندس عبدالله الطيار، رئيس بلدية الروضة لأمانة منطقة الرياض، بأنه تم إزالة ٤٠ مخيم وحظيرة ماشية، وحجز ٩ سيارات لباعة أعلاف، وتسليم ٨ عمال مخالفين للجهات المختصة، في حي الرمال وحي البيان.

وأوضح انه تم إشعار أصحاب المخيمات والحظائر المخالفين، وبعد انتهاء المهلة قامت البلدية ولجنة التعديات والإدارة العامة للراحة والسلامة بالأمانة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بالشرطة بإزالة التعديات.

وأكد المهندس الطيار، أن هذه الحملات مستمرة للتأكد من عدم الاعتداء على المرافق العامة ولمنع الباعة الجائلين المخالفين.