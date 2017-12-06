” المفرج ” : خسارتنا في بطولة آسيا دافع للفوز
أشار فهد المفرج مدير الكرة في فريق الهلال الأول لكرة القدم ، إلى تصدر فريقه للدوري بعد فوزه على الرائد أمس بثلاثية نظيفة باعتباره المكان الطبيعي لفريقه.
وأكد ” المفرج ” أن فوز مباراة أمس لم يكن سهلا وسط غياب عناصر أساسية أجنبية ومحلية ، مضيفا ” نملك لاعبين قادرين على السير بالفريق بنجاح حتى نهاية الموسم “.
وأوضح ” المفرج ” أن خسارتهم في بطولة آسيا لم تهزمهم قط بل أصبحت دافع لهم للعمل والاجتهاد أكثر و أكثر ، معلقا ” جميعنا اكتسب الخبرة ، تعلمنا من أخطاء الماضي ، واللاعبون يعون أهمية المرحلة المقبلة لبقية البطولات وليس آسيا فقط “.
ويذكر أن فريق الهلال سينتقل لخوض مبارياته على ملعب الفريق الجديد في ملعب جامعة الملك سعود مطلع يناير المقبل.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4893 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عذر البليد مسح السبورة
اسيا صعبه عليكم
والعالمية صعبة يا طاقية