” المفرج ” : خسارتنا في بطولة آسيا دافع للفوز

ماجد محمد(صدى):

أشار فهد المفرج مدير الكرة في فريق الهلال الأول لكرة القدم ، إلى تصدر فريقه للدوري بعد فوزه على الرائد أمس بثلاثية نظيفة باعتباره المكان الطبيعي لفريقه.

وأكد ” المفرج ” أن فوز مباراة أمس لم يكن سهلا وسط غياب عناصر أساسية أجنبية ومحلية ، مضيفا ” نملك لاعبين قادرين على السير بالفريق بنجاح حتى نهاية الموسم “.

وأوضح ” المفرج ” أن خسارتهم في بطولة آسيا لم تهزمهم قط بل أصبحت دافع لهم للعمل والاجتهاد أكثر و أكثر ، معلقا ” جميعنا اكتسب الخبرة ، تعلمنا من أخطاء الماضي ، واللاعبون يعون أهمية المرحلة المقبلة لبقية البطولات وليس آسيا فقط “.

ويذكر أن فريق الهلال سينتقل لخوض مبارياته على ملعب الفريق الجديد في ملعب جامعة الملك سعود مطلع يناير المقبل.