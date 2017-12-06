وسط تكتم شديد.. مليشيات الحوثي تدفن جثمان “ صالح ” في مقبرة بصنعاء
كشفت مصادر أن جماعة الحوثي الإرهابية الإيرانية قامت ليل أمس، بدفن جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مقبرة الشهداء في العاصمة صنعاء بحضور عدد قليل من بعض اقاربه.
وأوضحت ان الدفن تم وسط تكتم شديد ومنع الحاضرون من حمل هواتفهم النقالة وبعدد محدود فقط من ابناء منطقته ومن اقاربه البعيدين.
في السياق ذاته قال احد الناشطين من حزب المؤتمر انه جرى دفن جثمان الرئيس السابق صالح، بضوء مصباح بحضور خمسة أفراد من أسرته .
وكانت مليشيات الحوثي الايرانية وضعت عددا من الشروط امام اقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقابل تسليمها لجثة صالح ،أبرزها عدم الإعلان عن موعد دفنه، وألا تكون جنازته شعبية وتقتصر فقط على اقاربه وعدم دفنه في حديقة جامع الصالح حسب وصية أوصى بها صالح سابقاً.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39390 ] نشر منذ 4 ساعات
مجرمون يجرمون في مجرمين ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2047 ] نشر منذ 4 ساعات
هذه الشله الحوثيه خطيره خدا ولديها تخطيطات بمهاره رغم قلة اعدادها مقارنه بباقي المليشيات والشعب اليمني-واليوم الغلبه للتكتيت والتخطيط والمهاره ونوع السلاح وليس كثرته ونوع الرجال وليس كثرتهم-كذلك توفر الأموال يقلب موازين الأمور-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22234 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمك الله
ر قص ع رؤؤ س الثعابين
زهاء 33 سنة آخر ايامة اعلن ندمه توبته للشرعية
وكان صادقاُ هذهـ المرة في توبته لعلها تكون عند الله سبب في دخولة الجنة
و رجوعة للشرعية قال خطابه الشهير يا شعب اليمن انتفضو
ايتها القوات المسلحة انتفضو ع الحوثين
لا حوثية بعد اليوم لا حوثية بعد اليوم لا حوثية بعد اليوم
هذهـ الكلمة هي سبب تصفيته كان صادقاً فيها
هو يشعر بموته طلبوا منه اقامة جبرية وان تكون له الحصانة
لكنه رفض ان ينصاع لهم وكان دائماً يردد انا عشت في اليمن وسوف ادفن في اليمن
بصراحة داهية محنك عزف ورقص ع رؤؤس الثعابين كثيراً
بل رقص ع رؤؤس الحيات وحتى اثناء دفته سوف يرقص ع رؤؤسهم وسوف يبكون الدم ع ايام صالح مثلما بكى العرقيون ع ايامأيام ابا عدي رحمه الله والأيام فيها عظات وعبر
فهل من مدكر ومتعظ
لكن الخيانة نعم تم خيانه تم بيعة
مثلما تم خيانة صدام حسين رحمه الله
وسلمت بغداد ابوابها للعملاء الفرس
والقذافي رحمه الله تم إدخال آله حادهـ في دبرهـ ؟؟ هذة اخلاقهم اعرفها منذ اخزم
قوم بلا اخلاق ولا انسانية يبرأ الرسول محمد صلى الله ع وسلم من هذة الخسو والنذالة
ومبار العز مبار مصر العروبة والإسلام يهان ويسجن ويسحب ع كسري متحرك
مبارك الطيار الحربي؟
والآن ع صالح يقتل بيد جماعة اراهابية للعينه حاقد ه اهل السنة والعروبة
قتل بيد جماعة ارهابية ايرانية فاجرة لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة
جماعة ليس لديها حتى ابجديات اخلاق الأسرى ولا مرؤة العرب
لذا اما آن لبعض المغفلين من الشعوب العربية ان تستفيق وتفيق من سباتها اما آن
ان يتعظوا ويعتبروا
عدم الخروج ع الحاكم حتى وان كان ظالم وفاجر مالم يأمر بكفر بواح
ماذا استفاد مخلفات قمائم الربيع العربي اللعين
ماذا استفادوا دماء تراق واعراض تغتصب وتنتهك وبلدان لا امن ولا استقرار
ولكنها هي قطر ثم قطر ثم قطر السم الزعاف خظراء الدمن عميلة الفرس
ضد العروبة والإسلام واهل السنة
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2047 ] نشر منذ 3 ساعات
عذاب الرحيل
عذبت من يكتب بعدك-اجدت بارك الله فيك-
النخيش[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 3 ساعات
للاسف مجموعه مرتزقه حوثيه تتلاعب باليمن اين القبائل اليمنيه ومشائخها اللذين يبحثون عن مصالحهم الشخصيه على حساب الوطن وكرامته اين قيادات الاحزاب اليمنيه ثبت ان القبائل ومشايخها وقيادات اليمن يمكن السيطره غليهم بالقوه والمال وانهم لايملكون الشجاعه للدفاع عن انفسهم ووطنهم ايران تغلغت عن طريق مرتزقه اقليه حوثيه وسيطرت على اليمن ويجب تدخل الدول العربيه بقوه للقضاء على الحوثيين قبل ان يتمكنو من السيطره الكامله على اليمن وعبد ربه منصور للاسف ثبت ضعفه وعدم قدرته على قياده اليمن وعدم الاعتماد عليه
mmss[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات
عذاب الرحيل كلام جميل
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خيراُ
سيدي السحاب
لا خلا ولا عدم
abu ammar[ عدد التعليقات: 14451 ] نشر منذ 3 ساعات
الرجل مات وامره الى الله سبحانه ولكن لا ننسى انه سبق وحاربهم في 6 حروب قتل خلالها اخو الحوثي وبعض جماعته ثم يثق فيهم ويتفق معهم على تدمير اليمن وعندما شعروا انه قد تغير وسينقلب ضدهم واتت لهم الفرصه بسبب خيانة احد شيوخ القبائل الذي استلم ثمن خيانته واخبر الحوثه عنه فهجمو عليه وقتلوه . كيف يثق في ناس دخل معهم في 6 حروب متلاحقه .
الان الرجل عنده ربه وهو ولي امره ولكن هل يترك اهل اليمن الحوثيين يستمرون في قتلهم وتدمير بلادهم
استغرب اين الحرس الجمهوري واين جيش الشرعيه واين جماعة الحزب الذي اسسه الرئيس صالح اين كل هؤلاء واين القبائل الى متى الانتظار كل يوم يعطي الحوثي مزيدا من القوه والنشوه بالنصر على حكم اليمن
الحوثه معاهم خبراء ومستشارين ايرانيين وهم من يدير المعارك الان للقضاء على كل يمني معارض لهم لذلك يجب الاتحاد ورص الصفوف قبل فوات الاوان وقبل ضياع البلاد
يجب الان ان يتدخل التحالف بالطيران ويدمر مراكز تجمع الحوثه في صنعاء وفي صعده وهي القاعده للحوثه وزعيمهم عبد الملك
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 3 ساعات
إكرام الميت دفنه رحمة الله علية والله يتجاوز عنه جاء في سياق الخبر وأوصى الا يدفن في حديقة الجامع وتعليقي على هذه الجزئية متى تزول مظاهر الشرك في بلاد المسلمين وصدق المولى حين قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 37 دقيقة
جعلني فداك يارب
mmss