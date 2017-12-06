وسط تكتم شديد.. مليشيات الحوثي تدفن جثمان “ صالح ” في مقبرة بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر أن جماعة الحوثي الإرهابية الإيرانية قامت ليل أمس، بدفن جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مقبرة الشهداء في العاصمة صنعاء بحضور عدد قليل من بعض اقاربه.

وأوضحت ان الدفن تم وسط تكتم شديد ومنع الحاضرون من حمل هواتفهم النقالة وبعدد محدود فقط من ابناء منطقته ومن اقاربه البعيدين.

في السياق ذاته قال احد الناشطين من حزب المؤتمر انه جرى دفن جثمان الرئيس السابق صالح، بضوء مصباح بحضور خمسة أفراد من أسرته .

وكانت مليشيات الحوثي الايرانية وضعت عددا من الشروط امام اقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقابل تسليمها لجثة صالح ،أبرزها عدم الإعلان عن موعد دفنه، وألا تكون جنازته شعبية وتقتصر فقط على اقاربه وعدم دفنه في حديقة جامع الصالح حسب وصية أوصى بها صالح سابقاً.