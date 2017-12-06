قاذفة أمريكية تُحلق فوق سماء كوريا الجنوبية

واشنطن(صدى):

حلَقت قاذفة أمريكية من الطراز ” بي-1 بي ” ، اليوم الأربعاء، فوق شبه الجزيرة الكورية، ضمن تدريب جوي مشترك وواسع النطاق مع كوريا الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية، إن القاذفة انضمت إلى مقاتلتين شبح أمريكيتين من الطراز إف-22 رابتور، في تدريبات على القصف بدأت في كوريا الجنوبية يوم الإثنين، وتستمر حتى الجمعة.

وتأتي التدريبات بعدما اختبرت كوريا الشمالية ما وصفته بأنه أكثر صواريخها الباليستية العابرة للقارات تطوراً، وقالت إنه قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.