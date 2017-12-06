الخارجية الأمريكية تحذر من اندلاع مظاهرات بالضفة

واشنطن(صدى):

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اعلانا ًعلى حسابها الرسمي ” تويتر ” تحذر موظفيها ورعاياها؛ من السفر إلى القدس والضفة الغربية لاحتمالية اندلاع مظاهرات اليوم الأربعاء ، مؤكدة على ضرورة تجنب التواجد بأماكن الشرطة والجيش.

وجاء هذا الإعلان عقب الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مع عدد من زعماء وقادة العرب، ليخبرهم بعزمه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قال في مكالمة هاتفية تلقاها من الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ان أي إعلان أمريكي بشأن القدس، يسبق التوصل الى تسوية يعتبر خطوة خطيرة.