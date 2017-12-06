وزير الدفاع الأمريكي : مهمتنا التركيز على الوضع الإنساني في اليمن

واشنطن(صدى):

أكد جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي ، استمرارية تدهور الوضع الإنساني في اليمن وخاصة بعد مقتل الرئيس السابق على عبدالله صالح.

وأوضح ماتيس أثناء رحلته العسكرية إلى واشنطن بعد جولته في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ، عدم توقع تأثير مقتل صالح على سير الحرب سواء بالسلب أو الإيجاب.

وتابع ماتيس ” هذا قد يدفع الصراع صوب مفاوضات سلام تدعمها الأمم المتحدة ، أو تحوله إلى حرب أشد ضراوة “.

وأشار ماتيس إلى الدواء والغذاء والمياه النظيفة والكوليرا باعتبارهم المجال الذي ينبغي لنا جميعا أن نشمر سواعدنا فيه ، حسب تعبيره ، مضيفا بضرورة التركيز على الجانب الإنساني في الوقت الحالي.