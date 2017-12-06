قبائل اليمن تطلب دعم المملكة للقضاء على ” الحوثيين “

فهمي محمد(صدى):

أشار عبدالواحد الدعام شيخ قبائل الرضمة وإب، باليمن، اليوم الأربعاء، إلى أن اغتيال علي عبد الله صالح، أدى إلى توحد صفوف اليمن، ضد إرهاب الحوثي.

وأكد ” الدعام ” على أن تحول ” صالح ” قبل مقتله وانحيازه إلى تخليص اليمن من شرور الحوثيين؛ أعطى دفعة، لمشايج اليمن؛ ليواصلوا حربهم ضد جماعة الحوثي الإيرانية، قائلًا: ” وضع اليمنيين على خط مواجهة عدو واحد “.

وأضاف “الدعام” أن جماعة الحوثي الإيرانية تحمل مشروعًا إيرانيًا للقضاء على اليمن وعروبتها، موضحًا أنه يعمل حاليًا على حشد عدد من الأعيان والمشايخ والوجهاء اليمنيين من خلال تواجده بالقاهرة، وأعضاء من حزب المؤتمر؛ من أجل التوجه إلى المملكة؛ للتعاون من أجل تحرير اليمن من الحوثيين.

وفي السياق ذاته أوضح المحلل والكاتب اليمني سام الغباري، أن مشايخ اليمن ورؤساء الأحزاب وغيرهم من الشخصيات المهمة، غادرت إلى مأرب منذ إعلان الرئيس الراحل صالح الثورة ضد الحوثيين؛ لتحريك القبائل وحشدها لمواجهة أذناب إيران في البلاد.