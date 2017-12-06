قبائل اليمن تطلب دعم المملكة للقضاء على ” الحوثيين “
أشار عبدالواحد الدعام شيخ قبائل الرضمة وإب، باليمن، اليوم الأربعاء، إلى أن اغتيال علي عبد الله صالح، أدى إلى توحد صفوف اليمن، ضد إرهاب الحوثي.
وأكد ” الدعام ” على أن تحول ” صالح ” قبل مقتله وانحيازه إلى تخليص اليمن من شرور الحوثيين؛ أعطى دفعة، لمشايج اليمن؛ ليواصلوا حربهم ضد جماعة الحوثي الإيرانية، قائلًا: ” وضع اليمنيين على خط مواجهة عدو واحد “.
وأضاف “الدعام” أن جماعة الحوثي الإيرانية تحمل مشروعًا إيرانيًا للقضاء على اليمن وعروبتها، موضحًا أنه يعمل حاليًا على حشد عدد من الأعيان والمشايخ والوجهاء اليمنيين من خلال تواجده بالقاهرة، وأعضاء من حزب المؤتمر؛ من أجل التوجه إلى المملكة؛ للتعاون من أجل تحرير اليمن من الحوثيين.
وفي السياق ذاته أوضح المحلل والكاتب اليمني سام الغباري، أن مشايخ اليمن ورؤساء الأحزاب وغيرهم من الشخصيات المهمة، غادرت إلى مأرب منذ إعلان الرئيس الراحل صالح الثورة ضد الحوثيين؛ لتحريك القبائل وحشدها لمواجهة أذناب إيران في البلاد.
رعد ***[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 ساعات
الحوثى كالثعبان رأسه في ايران وذيله باليمن اذا ارت ان تنهيه عليك بقطع راسه في ايران اذا استطعت لذلك ايران دولة واحدة ودمرت دول ونحن دول لم نستطع تدميرها ولوبرصاصة طائشة هى لها قلب واح تعمل فيه متماسكاً ونحن قلوب متفرقة لاتفيد للعمل بس للاستماع والمشاهدة والوعو د البريئة .لست بسياسى ولكنى اسمع وارى (السعودية دام عزها لليمن اكثر من غيره من البلدان ولكنها تلاقى بالغيروإن عملت فهوا لله وشكرها تتنتظره من الله لامن البشر واتمنى ان يكون طلب المساعدة بأمردولى لاكلام فالكلام يطير به الهواء ويتغير غداً فالمرء لايلدغ من جحرٍ مرتين .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 3 ساعات
ضاع اليمن بسبب الخيانة