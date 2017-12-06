رئيس الوزراء اليمني يدعو نجل ” صالح ” إلى الاصطفاف مع الحكومة الشرعية

فهمي محمد(صدى):

دعا الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس وزراء اليمن، نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، إلى الاصطفاف وتوحيد الجهود ضد ميليشا الحوثي الإرهابية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مطالبًا بفتح صفحة جديدة للحفاظ على الوطن.

وأكد ” بن دغر ” في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” ، أن الرئيس الشهيد، علامة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، ومن ذوي الأدوار الوطنية والنضالية المشهودة، متميزاً بالحنكة السياسية والشجاعة، وقدم لوطنه وشعبه إنجازات لا يمكن نكرانها، فضلاً عن مواقفه المشهودة والخالدة في الدفاع عن النظام الجمهوري والوحدة اليمنية وهو صانعها الأبرز.

وأوضح أن الشهيد دعا إلى الانتفاضة الشعبية ضد مليشيا الحوثي ومشروعهاا لطائفي الإيراني الدخيل على المجتمع اليمني، مؤكدًا أنه قاتل في سبيل ذلك حتى نال الشهادة، مضيفًا:”وها نحن جميعاً أمام مسؤولية وطنية وتاريخية مصيرية تحتم علينا توحيد جهودنا وتلاحمنا وتماسكنا لمواصلة دربه وما استشهد من أجله “.

وقال رئيس الوزراء اليمني:” استشهد الرئيس السابق مؤمناً ومقاتلاً وشجاعاً كعادته، بعد أن ادرك الخطر الذي يتربص باليمن وهويتها وعروبتها، فالخطر يحدق بالجميع، ما لم نتحد ونتناسى خلافاتنا ونفتح صفحة جديدة أساسها وجوهرها الحفاظ على بلدنا ووحدته ونظامه الجمهوري، ودرء الخطر الطائفي المقيت، الذي يتسلل كالسرطان الخبيث “.

واستطرد:” إنها فرصة تاريخية لن تتكرر إذا أهدرت، وليس هناك من قيادة شرعية تحوز تخويلاً وطنياً، ودعماً إقليماً، ودولياً سوى شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. إنني أدعوكم بصراحة أن تفكروا جيداً فيما آلت اليه الأمور، وأتمنى من الله أن يلهمكم التوفيق في قراركم “.

واختتم:”رحم الله الرئيس الشهيد وفقيد الوطن الغالي،وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، واسأل الله أن يعصم قلوبنا جميعاً بالصبر والسلوان.قال الله تعالى”وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إنا للّه وَإِنَّا إليه راجعون”صدق الله العظيم “.