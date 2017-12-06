” باشر ” يرصد أكثر من 18 ألف مخالفة في يوم واحد

حمود العنزي(صدى):

صرَح العميد عبدالرحمن بن خرصان العجمي، مدير مرور منطقة الرياض، بأن نظام ” باشر ” المروري رصد يوم أمس الأول 18537 مخالفة مرورية في العاصمة.

وأوضح ” العجمي ” ، أن رجال المرور يرصدون المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة من خلال أجهزة الرصد ” باشر ” ، مبيناً أن المخالفات تركز على استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان والوقوف الخاطئ والدخول على المسارات أثناء السير.