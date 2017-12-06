” باشر ” يرصد أكثر من 18 ألف مخالفة في يوم واحد
صرَح العميد عبدالرحمن بن خرصان العجمي، مدير مرور منطقة الرياض، بأن نظام ” باشر ” المروري رصد يوم أمس الأول 18537 مخالفة مرورية في العاصمة.
وأوضح ” العجمي ” ، أن رجال المرور يرصدون المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة من خلال أجهزة الرصد ” باشر ” ، مبيناً أن المخالفات تركز على استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان والوقوف الخاطئ والدخول على المسارات أثناء السير.
متابع[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 4 ساعات
راحت الدنيا مخالفات مرور وقيمة مضافة
كل واحد يالربع يحدد له مسجد
متابع[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 4 ساعات
ماعاد بقى من المرور الا يقولون تشغيل الأنوار قبل الليل مخالفة
ارحمونا
ماكنا أول شحليلنا
خلوا عدم ربط الحزام خارج المدن مخالفة كل شوي اربط حزامك فك حزامك اشغلتونا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3486 ] نشر منذ 3 ساعات
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4893 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههه وكم الايراد من هذه المخالفات وهل هي صحيحة وليست افتراء
متابع[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة
يسمحون بوضع التضليل ويسجلونه مخالفة
رسونا على بر يامرور
الصباح فيه تقاطعات يلزم تواجد رجل مرور لتنظيم الحركه ولكن …….
أحيانا يكون موجود رجل المرور وجالس في دوريته وعلى الجوال والناس معطل بعضها بعض