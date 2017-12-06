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الخدمة المدنية: الإعلان عن أسماء المتقدمين على الوظائف الهندسية

الخدمة المدنية: الإعلان عن أسماء المتقدمين على الوظائف الهندسية
عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أنه سيتم مساء اليوم الأربعاء الإعلان عن أسماء المدعوين لمطابقة بياناتهم.

وقال حمد المنيف المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية على حسابه الرسمي ” تويتر ” سيتم بإذن الله تعالى الاعلان عن اسماء المدعوين لمطابقة بياناتهم من المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلن عنها بتاريخ 5-03-1439هــ اليوم الاربعاء.

وأضاف المنيف أنه ستبدأ المطابقة اعتباراً من يوم الاحد القادم وحتى يوم الثلاثاء القادم وذلك في أي من فروع الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4893 ] نشر منذ 5 ساعات

شكرا يا داوود الشريان ومبرووك للمهندسين السعوديين

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