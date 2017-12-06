الخدمة المدنية: الإعلان عن أسماء المتقدمين على الوظائف الهندسية
أعلنت وزارة الخدمة المدنية أنه سيتم مساء اليوم الأربعاء الإعلان عن أسماء المدعوين لمطابقة بياناتهم.
وقال حمد المنيف المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية على حسابه الرسمي ” تويتر ” سيتم بإذن الله تعالى الاعلان عن اسماء المدعوين لمطابقة بياناتهم من المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلن عنها بتاريخ 5-03-1439هــ اليوم الاربعاء.
وأضاف المنيف أنه ستبدأ المطابقة اعتباراً من يوم الاحد القادم وحتى يوم الثلاثاء القادم وذلك في أي من فروع الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4893 ] نشر منذ 5 ساعات
شكرا يا داوود الشريان ومبرووك للمهندسين السعوديين