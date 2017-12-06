وزير الثقافة يهنئ الوطن والمواطنين بهذا الحدث الكبير 

طلال الغامدي(صدى):

تقدم الدكتور عواد صالح وزير الثقافة والإعلام، بالتهنئة إلى الوطن والمواطنين بفوز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استفتاءات قراء مجلة ” تايم ” الأمريكية باعتباره شخصية عام ٢٠١٧م.

وعبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، كتب العواد: ” التهنئة للوطن والمواطنين بفوز سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استفتاءات قراء مجلة تايم الأمريكية باعتباره شخصية عام ٢٠١٧م نظير إنجازاته المتميزة على المستوى الوطني والدولي “.

واختير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصية عام 2017 في استفتاء مجلة ” تايم ” الأمريكية لرجل العام من إجمالي أصوات القراء، متقدمًا على الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تعلن ” تايم ” الفائز رسميًا الأربعاء ضمن قائمة تضم 33 شخصية؛ منهم زعماء دول ومشاهير وشخصيات سياسية من بلدان عدة.