صحة جازان تكشف حقيقة وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير

تركي السالم(صدى):

كشفت صحة جازان، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود حالة وفاة جراء أنفلونزا الخنازير لمريض داخل مستشفى أبوعريش، أمس الثلاثاء.

وأكد المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي أنه لم تسجل حالة وفاة بمرض أنفلونزا الخنازير، موضحا أن الوزارة نوهت خلال الأسابيع الماضية إلى أن موسم الشتاء الحالي يشهد نشاطا مرتفعا لفايروس الأنفلونزا، خاصة سلالة H1N1 بمختلف مناطق المملكة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار إلى أن الوزارة ترصد النشاط الموسمي لفايروس الأنفلونزا عبر مراكز مراقبة موزعة على مناطق المملكة، ترتبط بشبكة عالمية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتتابع باستمرار أنواع السلالات الدارجة للأنفلونزا، ومعدل حالات الالتهاب الرئوي الشديد طوال العام.