مفاجأة كارثية.. يمنيون يتعرفون على اسم أحد قتلة على عبدالله صالح

فهمي محمد(صدى):

في مفاجأة جديدة، استطاع اليمنيون التعرف على أحد قتلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح من خلال الصور التي تم بثها من مقطع الفيديو المسرب لعملية الاغتيال.

وكشفت الصور التي نشرت مجموعة العناصر الذين كانوا يحملون الجثمان بعد مقتل صالح ومن بينهم رشيد مناع حيث شكل مفاجأة كبيرة للمتابعين، ويعتبر والده حليف سابق مقرب من علي عبدالله صالح، وعضو في حزبه المؤتمر الشعبي العام.

وعمل مناع كرئيس لجنة الوساطة بين الحوثيين المتمردين والحكومة اليمنية أثناء حرب صعدة وقد عمل أخوه حسن مناع كمحافظ لمحافظة صعدة.

وفضلًا عن دوره في إغراق اليمن بالأسلحة المهربة، وضع اسمه في قائمة مجلس الأمن لمهربي السلاح إلى حركة الشباب المجاهدين الإسلامية الصومالية المصنفة من حكومة الولايات المتحدة كجماعة إرهابية والمتعاونة مع تنظيم القاعدة، ما أدى إلى تجميد أرصدته من وزارة الخزانة الأمريكية.