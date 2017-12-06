الإذاعة والتلفزيون تكشف عن طريقة جديدة لاختيار فريق التغطيات الإخبارية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، عن رفض هيئة الإذاعة والتلفزيون ترشيح كبار المسؤولين بوزارة الإعلام لأسماء معينة للقيام بالتغطيات الإخبارية لنشاطات الدوائر والمؤسسات الحكومية.

جاء ذلك بعد تلقيها طلبات منهم بترشيح أسماء معينة للقيام بالمشاركة في التغطيات التلفزيونية.

وأكدت المصادر، أن المشرفين على القنوات السعودية ومديري ومشرفي قطاعات الهيئة، تلقوا تعميماً برفض أي ترشيحات تأتيهم من كبار المسؤولين، بعد اجتماع عقده الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان معهم.

وأوضحت أنه تم تكليف المشرف على القناة السعودية خالد مدخلي بترشيح عدد وأسماء الفريق التلفزيوني المطلوب، على أن يكتفى بفريق موحد ومشترك للتغطيات الداخلية والخارجية يمثل جميع القنوات، ويكون مدخلي على رأس وفد تغطيات الزيارات الملكية وزيارات ولي العهد الداخلية والخارجية، مع منحه صلاحية إرسال من ينوب عنه في بعض الحالات.