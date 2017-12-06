الحكم على مواطن بـ 10 سنوات تورط في أنشطة إرهابية بدعم من إيران

عادل الحربي(صدى):

قررت جلسة النطق بالحكم على حدث -مواطن- شارك في أنشطة إرهابية في بلدة العوامية شرقي السعودية، عن تورط إيران بتسهيل سفره إلى العراق لتلقي تدريبات على المعدات العسكرية في أحد المعسكرات هناك.

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكمها الابتدائي أمس (الثلاثاء) بإدانة الإرهابي بقيامه بأنشطة إرهابية في بلدة العوامية، وقضت بسجنه 15 سنة، مع وقف تنفيذ خمس سنوات، آخذة في الاعتبار ما جاء في الأنظمة والتعليمات بشأن محاكمة الأحداث، واستصلاحاً له لما أبداه في جلسات المرافعة من التزام بالنظام وعدم وجود سوابق عليه، مع التشديد على أنه في حال عاد إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام فيلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.

وأدين المدعى عليه بثبوت اشتراكه عام 1433هـ في أعمال الشغب من خلال حضوره للمسيرات والتجمعات المخالفة للنظام العام في بلدة العوامية بمحافظة القطيف وترديده للشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن، وتحريضه بعض معارفه على تلك الأفعال من خلال قيامه عام 1435هـ بإرسال وإعادة إرسال عدة رسائل من جواله الشخصي (البلاك بيري) إلى جميع الجهات المضافة لديه تتضمن تحذيرهم من وجود رجال الأمن في بعض الأماكن خشية القبض عليهم.