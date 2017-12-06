هذه هي تفاصيل التطبيق ” الخطير ” في ” واتساب “

عادل الحربي(صدى):

روج تطبيق واتساب للخاصية الجديدة التي سيطرحها قريبا والخاصة بـ” حسابات الأعمال “، ونشر بعض المعطيات والتفاصيل المتعلقة بها.

ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية بحسب “سكاي نيوز” ، نشر ” واتساب ” على موقعه الإلكتروني بعض المعلومات التي كان الناس يطرحون تساؤلات حولها، خاصة بعد انتشار خبر مفاده أن التطبيق سيطلق حسابات الأعمال دون معرفة المزيد حولها.

وقالت الشركة إن ” واتساب بيزنيس ” مصمم للشركات فقط، وذلك من أجل تسهيل عملية التواصل بين الشركات وزبنائها.

ومن أجل معرفة الاختلاف بين حساب واتساب العادي وحساب واتساب بيزنيس، يكفي أن تذهب إلى بروفايل الشخص الذي تملك رقمه، وسيظهر نوع الحساب الذي يملكه.

كما أن حسابات ” واتساب بيزنيس ” ستظهر بجانبها علامة ” verified ” مكتوبة بالأخضر، وذلك حتى يتسنى للمستخدمين التأكد من أن الحساب تابع فعلا لإحدى الشركات.

ويتوقع واتساب أن تكون مجموعة من الحسابات الوهمية التي ستنتحل صفات الشركات من أجل النصب على الأشخاص، ولذلك حذرت المستخدمين من التأكد جيدا قبل مراسلة أي حساب.

وقال واتساب إن الحسابات الرسمية لن تسألك أبدا عبر واتساب عن معلوماتك الخاصة (إالإيميل وحسابك المصرفي..)، وإن فعلت فتأكد أن ذلك الحساب وهمي.