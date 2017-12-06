إحصائية جديدة تكشف مفاجأة في حجم المساكن المشغولة بالمملكة 

نايف السالم(صدى):

كشف تحليل اقتصادي، عددا من الأرقام الجديدة حول عدد المساكن المشغولة بالأسر في المملكة والتي تبلغ نحو 5.46 مليون مسكن، شكلت الأسر الأجنبية منها نحو 35.9 % بنحو 1.96 مليون مسكن، فيما بلغت عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية نحو 3.5 مليون مسكن شكلت نحو 64.1 %.

واستند التحليل، إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء للعام الجاري 2017، فإن متوسط الأسرة في السكن الواحد يبلغ نحو 5.9 شخص؛ نظراً لأن عدد السكان يبلغ نحو 32.6 مليون نسمة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة كأكثر المناطق في المملكة إشغالاً بالأسر الأجنبية للمساكن، من حيث النسب بنسبة 41.7 %، تليها منطقة القصيم بنسبة 39.4 %، ومنطقة الرياض ثالثاَ بنسبة 38.6 %.

وتأتي المناطق الأقل إشغالا للأسر الأجنبية منطقة جازان الذي يبلغ نسبة إشغال الأسر الأجنبية بها نحو 20.6 %، تليها منطقة الباحة بنسبة 21.2 % من إجمالي المساكن للمنطقة.

وبالنظر إلى عدد مساكن الأسر 52.1 % منها تأتي في منطقتي مكة المكرمة والرياض بنحو 2.84 مليون مسكن، فيما تأتي منطقة الشرقية بنحو 13.9 % من المساكن بنحو 758 ألفاً تشمل مساكن الأسر الأجنبية.

وبحسب التحليل، فإن 40.1 % من مساكن الأسر بالمملكة هي مملوكة من قبل الأسرة ذاتها، فيما تشكل المساكن المستأجرة نحو 50.3 % من المساكن، وكذلك نحو 9.4 % من مساكن الأسر مقدمة من أصحاب العمل.