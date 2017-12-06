الحكم بـ 20 جلدة وغرامة 5 آلاف ريال على مواطن شوه سمعة خطيب الجمعة

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف حكما يقضي بجلد مواطن 20 جلدة وتغريمه خمسة آلاف ريال بعد ثبوت إدانته بتشويه سمعة خطيب جمعة في مواقع التواصل الاجتماعي بزعم استيلائه على مبالغ مالية بلا وجه حق مقابل دورات تطويرية. واكتسب الحكم القطعية وبات نهائيا واجب النفاذ.

وطبقا لصك الحكم فإن المواطن المحكوم عليه رد على منشورات دعاية وإعلان عن دورات لخطيب الجمعة في ” فيسبوك ” و”إنستجرام “، واصفا الدورات بأنها خداع وكذب وسرقة أموال.

ودعا خطيب الجمعة إلى إعادة أمواله التي سرقها منه كما ردد المحكوم عليه عبارات صنفت بأنه تشويه لسمعة الخطيب ومنها ” أطالبك بسداد مستحقاتي المالية التي اغتصبتها وتبرئ ذمتك “، ” سأدعو عليك في كل سجدة ” إلى جانب عبارات مماثلة وصفت دورات وأعمال صاحب الشكوى بأنها كذب وخداع وأكل أموال الناس بالباطل.

ومثل الطرفان أمام المحكمة وأفاد المتهم بأن العبارات التي كتبها في صفحته الشخصية بـالفيسبوك لم تكن سبا أو قذفا أو شتما له بل عبارات للمطالبة بإعادة مبالغ مالية إثر خلاف مالي بينهما، إذ لم يشأ تصعيد الخلافات للمحاكم استجابة لوساطات أهل المسجد.