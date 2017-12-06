آل الشيخ: محاولات قطر للتقليل من دور المملكة في رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية فشلت 

نواف السالم(صدى):

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، إن هناك محاولات فاشلة تعمل عليها جهات قطرية من أجل إقحام دولة قطر في ملف رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

وأضاف آل الشيخ، أن دويلة التزوير لم تبق شيئا إلا وقامت به كي تجمل صورتها، إذ قامت بالترويج لتصريح قديم لوزير الشباب والرياضة الكويتي خالد الروضان في محاولة لإقحام قطر في الملف والتقليل من الدور الذي قامت به المملكة لدعم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

وأوضح آل الشيخ أن قطر سبق أن زورت صورة ملك المغرب محمد السادس، إضافة إلى ترويج سخيف لصور عناق مفتعل مع يوسف السركال رئيس هيئة الرياضة الإماراتي، وأحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي السابق من قبل رئيس الاتحاد القطري في حفلة جوائز الاتحاد الآسيوي الأسبوع الماضي. وأكد أن قطر لم تتوقف عند ذلك، بل واصلت تزويرها بالترويج لتصريح قديم لخالد الروضان عقب أن تم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، معبرا عن ذلك بقوله: «شاحت الوجوه..!».