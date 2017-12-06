العكايشي يعتذر لرئيس ” الفريق الاتحادي ” عن غيابه 

نواف السالم(صدى):

في اتصال هاتفي، تقدم المهاجم التونسي أحمد العكايشي المحترف في صفوف الفريق الاتحادي، بالاعتذار إلى رئيس ناديه والجهازين الإداري والفني عن غيابه الاضطراري يوم الأحد الماضي بسبب حادثة سير بسيطة بسيارته أثناء قضائه فترة الإجازة التي منحت له لثلاثة أيام، عقب مباراة الاتفاق الخميس الماضي.

وأبلغ العكايشي بتأخر وصوله ليوم أمس، وتم قبول اعتذاره، وشارك في مران الأمس عقب وصوله لجدة، إذ شهد تدريب الأمس المغلق تركيز المدرب سييرا على اختيار العناصر الأساسية التي يسعى للاعتماد عليها في مباراة الرائد، المقرر موعدها يوم السبت القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيبدأ سييرا في تنفيذ مخططاته الفنية لمباراة الرائد بدءا من مران اليوم الذي سيجري خلاله مناورة كروية سيستقر من خلالها على الأسماء الأساسية التي سيلعب بها اللقاء، إلى جانب اعتماد الأسلوب الفني الذي سينتهجه.