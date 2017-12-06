مصادر: لا نستبعد وجود عروض جدية على عمر السومة لترك ” الأهلي “

نواف السالم(صدى):

تقدم اللاعب عمر السومة، بطلب (من دون إيضاح الأسباب) إلى إدارة النادي الأهلي ينص على تعديل بنود عقده الحالي الذي وقعه مع النادي في عام 2016، عن طريق إلغاء بند مهم، يتعلق بتجديد عقده تلقائياً لمدة سنتين بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى (الإلزامية) إذا رغب النادي في ذلك.

وقالت مصادر، إن طلب اللاعب هو الأهم في تشكيلة النادي الأهلي، والمتوج بلقب هداف دوري المحترفين السعودي لثلاثة مواسم متتالية، إلى ضغوطات أسرية، لم تستبعد مصادر أخرى وجود عروض جدية لا يمكن وصفها إلا بالمغرية من أندية أوروبية وخليجية، فضلاً عن أندية محلية تلقاها اللاعب السوري خلال الفترة الماضية، في وقت تعكف إدارة النادي الأهلي على حلحلة هذا الملف الشائك، ومحاولة إقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق وتوفير كل ما يضمن بقاءه.