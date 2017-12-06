شركات التأمين تستقطب كوادر نسائية وسط أنباء دمجها بسبب الخسائر

علي القحطاني(صدى):

أوضحت مصادر، أن شركات التأمين تفكر في الاندماج مع شركات أخرى ليتقلص عددها من 35 شركة إلى 20 فقط، مضيفة أن تفكير الشركات في الاندماج مع أخرى يأتي بسبب عدم قدرتها على الخروج من خطر الخسائر المتراكمة تجنباً للإفلاس.

وأكدت المصادر، أن الشركات بدأت في استقطاب كوادر نسائية للعمل لديها مع قرب موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، مشيرة إلى أن قرار الاندماج حلا جيدا لتجنب الإفلاس والخروج من أزمة الخسائر الحالية فالسوق لا يحتمل إفلاس عدد من شركات التأمين، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف أنه من المتوقع أن تخفض الشركات أسعارها لأصحاب السجلات النظيفة وتقديم خصومات مغرية لهم، إلا أنها سترفع الأسعار على أصحاب السجلات غير النظيفة، مبينة أن صناعة التأمين مبنية على توزيع المخاطر، وبالتالي فإن أصحاب السجلات غير النظيفة سيتحملون جزءاً من الخسائر.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الشركات بدأت في استقطاب كوادر نسائية لتدريبها على العمل مع اقتراب موعد قيادة المرأة للسيارة، كما تم عمل دورات تأهيلية للعاملين لديها فيما يتعلق بطريقة استقبال المرأة لتقديم الخدمات لديها، حيث تختلف طريقة التعامل مع المرأة عن الرجل.