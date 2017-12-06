البيت الأبيض: ترامب سيعلن القدس عاصمة لإسرائيل

واشنطن(صدى):

كشف مسؤولون أمريكيون بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطاب مرتقب، اليوم الأربعاء، سيعلن فيه أيضا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأكد المسؤولون أن ” ترامب سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل “، معتبرا ذلك ” حقيقة تاريخية “.

وذكر المسؤولون أن اعتراف ترامب بالقدس هو التزام بوعده وبوعد قطعه رؤساء سابقون، إضافة إلى أن هذا الاعتراف يحظى بدعم الحزبين.

وأوضح المسؤولون أن ترامب سيبقي مسألة حدود السيادة الإسرائيلية في القدس لمفاوضات الحل النهائي.

وبحسب المسؤولين، فإن ترامب سيوجه وزارة الخارجية للبدء بعملية نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مشيرين إلى أن هذا النقل قد ” يستغرق سنوات “، ولن يضع الرئيس الأمريكي جدولا زمنيا لذلك.

وسيعبر ترامب في خطابه أنه لا يزال ملتزما بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومتفائل بإمكانية تحقيق ذلك، واستعداده لدعم حل الدولتين إذا كان موافق عليه من قبل الطرفين.

وسيشير الرئيس الأمريكي إلى أن ” تأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يحقق شيئا لعملية السلام على مدى عقدين “.

وبحسب المسؤولين فإن ترامب سيؤكد على أن موقع السفارة الأمريكية ” ليس جزءا من أي عملية سلام. لا يؤخرها ولا يسهلها “، كما أنه سيجدد دعمه للوضع القائم في الحرم الإبراهيمي.