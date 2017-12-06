تطور جديد في خدمة ” هواة الطيران ” بالمملكة

نايف السالم(صدى):

قال الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس جمعية الطيران بدول مجلس التعاون، إنه تم التوصل إلى إجراءات جديدة تخدم هواة الطيران، بمنع جعل الـ Handler إلزاميًا على الطائرات الصغيرة، غير التجارية، وأنه بمقدور صاحب الطائرة أن يكون المشغل لها، ما يعني الإعفاء من رسوم المشغل، موضحا أنه تناول خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالحكيم التميمي، هموم وتطلعات هواة وعشاق الطيران.

كما تم فصل ” Part 61 من Part 141 “؛ حيث يمكن استخراج رخصة 61 مستقلة، وأن رخص الطيارين ستكون صلاحيتها مدى الحياة lifetime، مشيرا إلى أن هذه النتائج المهمة جاءت بعد التعاون الذى أبداه رئيس الهيئة؛ حيث أصدر قرارات فورية لتيسير المعوقات.

‏وقدم بن مشعل شكره للأمير ‫سلطان بن سلمان، رئيس ‫نادي الطيران، على دعمه وتشجيعه المستمر، كما قدم الشكر لرئيس هيئة الطيران المدني، على تفاعله ودعمه لهواة الطيران.