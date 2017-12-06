إحصائية ” تويتر ” 2017| تغريدات الملك سلمان في الصدارة

نايف السالم(صدى):

أكدت ” تويتر ” في تقرير لها أن تغريدات الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين هي الأولى من حيث أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في المملكة، خصوصاً التغريدة التي هنّأ فيها الشعب السعودي باليوم الوطني في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي (قرابة 350 ألف ريتويت)، والتغريدة التي هنّأ فيها الشعب السعودي بحلول عيد الفطر المبارك (230 ألف ريتويت).

وأوضحت ” تويتر ” أن تغريدة اللاعب فهد المولد التي هنّأ فيها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة التأهل لكأس العام 2018 مرتبة عالية ضمن أكثر التغريدات التي حظيت بعدد كبير من إعادات التغريد ” 61 ألف ريتويت “.

واحتل موضوع السماح بقيادة المرأة للسيارة المرتبة الأولى ضمن أكثر الموضوعات تداولاً على ” تويتر ” في المملكة، وحظيت تغريدة وزارة الخارجية التي أعلنت فيها عن القرار بأكثر من 23 ألف ريتويت.

وفي المجال الرياضي، احتل وسم (#الهلال) المرتبة الأولى بين الوسوم الرياضية، تلاه وسم (#النصر)، ثم (#الأهلي، و #الاتحاد، و #الشباب) على التوالي.

أما الحسابات الرياضية، فجاء حساب رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي في المرتبة الأولى، تلاه حساب مهاجم نادي الأهلي عمر السومة، ثم حساب لاعب الهلال ياسر القحطاني في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة جاء حساب حارس نادي الهلال علي الحبسي، وأخيرا حساب حارس نادي الأهلي محمد العويس.

كما حظيت تغريدات موسم الحج بتداول واسع، بين الصورة التي رصدت مظلات الحجاج الملونة في صحن الحرم، وأخرى لمنظر منى ليلا ونهارا.