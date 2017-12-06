بالفيديو.. رد فعل غير متوقع وناري من ابنة “صالح ” على الشعب اليمني 

فهمي محمد(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع تسجيل صوتي نسب إلى بلقيس ابنة الرئيس اليمني السابق الراحل علي عبدالله صالح، شنت خلاله هجوماً على الشعب اليمني.

وقالت في التسجيل المتداول: ” أقول لمن يعظم الأجر عظموا الأجر في أنفسكم في رجولتكم في شهامتكم في يمنكم انسوا أن تسمعوا تحيا الجمهورية اليمنية “.

وتابعت: ” انسوا الآن أن أنتم تعيشوا في أمان انسوا أن تعيشوا في عزة وكرامة مثل ما مات صدام حسين وكانت لعنته على شعبه وعلى العرب ستكون لعنة الزعيم عليكم لأن أنتم أثبتم مش رجال “.