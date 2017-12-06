النواب الأمريكي يقر وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية

واشنطن(صدى):

صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون لوقف مساعدات أميركية للسلطة الفلسطينية طالما واصلت دفع الأموال لعائلات فلسطينيين حكمت عليهم إسرائيل أو اعتقلتهم في تهم تتعلق بهجمات على إسرائيليين وأميركيين.

ورغم أن إقرار مشروع القانون بشكل نهائي يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، فإن التصويت عليه بدون أي معارضة يظهر التوافق الموجود داخل الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين في هذا الشأن.

ويطلب نص مشروع القانون من وزارة الخارجية وقف مساعدات أميركية للفلسطينيين، إلى حين تأكيد وزير الخارجية أن السلطة الفلسطينية “أوقفت دفعات مالية” تعطيها لفلسطينيين سُجنوا بعد محاكمة أو لعائلاتهم.