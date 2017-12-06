فيديو.. أتليتيكو مدريد يتعادل مع تشيلسي ويودع أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

انتهت مباراة أتليتكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي بالتعادل بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وسيغيب الأتليتي للمرة الأولى منذ سنوات عن دور الستة عشر في دوري الأبطال بعد حلوله ثالثا في المجموعة الثالثة، وفوز روما على كارابخ الذي منحه صدارة المجموعة يليه تشليسي ثانيا.

وتقدم أتليتيكو في الدقيقة 56 بضربة رأس من ساؤول نيغيز، لكن النادي الإنجليزي استطاع التعويض في الدقيقة 75 عندما وضع ستيفان سافيتش مدافع أتليتيكو الكرة بالخطأ في مرماه بعد تمريرة عرضية منايدن هازارد.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة الكثير من الإثارة.