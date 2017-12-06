رسالة علي الأحمر للشعب اليمني بعد مقتل علي عبدالله صالح 

فهمي محمد(صدى):

قدم الفريق الركن علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني، التعازي للشعب اليمني مساء الثلاثاء، في الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي قُتل يوم الإثنين، على يد مسلحي جماعة ” الحوثيين ” داعيًا لتناسي خلافات الماضي.

وجاء ذلك في بيان صادر عنه، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وقال محسن الأحمر: ” ننعى إليكم جميعًا داخل الوطن وخارجه، وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام استشهاد الرئيس السابق صالح مع كوكبة من رجال الوطن في الانتفاضة التي اشتعلت بعدد من المحافظات “.

وأضاف:” نعزي أهلنا وأبناءنا جميعًا، وفي مقدمتهم نجل الشهيد العميد، أحمد علي عبدالله صالح، وجميع إخوانه وأقاربه ومحبيه، وأقارب شهداء الوطن الذين قضوا في مواجهة الانقلاب الحوثي “.

وأكد محسن الأحمر في بيانه أن الواجب اليوم يحتم على جميع القوى الوطنية -بما فيها المؤتمر الشعبي العام- أن تكون أكثر تلاحمًا وتماسكًا من أي وقت مضى.

كما أكد أن “على الجميع تناسي خلافات الماضي، والاستفادة من دروسه، وفتح صفحة جديدة من أجل اليمن لمواجهة تلك الميليشيات تحت قيادة الشرعية برئاسة، عبد ربه منصور هادي والتلاحم مع التحالف العربي”.

ودعا “محسن الأحمر” كذلك “جميع الأحزاب السياسية، والقوى الوطنية، والعسكريين والمدنيين، للتوحد والتكاتف والتعاون لاستكمال تحرير البلاد”.