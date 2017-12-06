فيديو.. بايرن ميونخ يفوز على باريس سان جرمان بثلاثية

نواف السالم(صدى):

فاز بايرن ميونيخ الألماني على باريس سان جرمان الفرنسي بنتيجة 3-1، في قمة المجموعة الثانية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (7) والفرنسي كورنتان توليسو (37 و69) لبايرن، وكيليان مبابي (50) لسان جرمان.

وخاض الفريقان المباراة بعد ضمانهما التأهل إلى ثمن النهائي، لكن سان جرمان أكد صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف أمام بايرن.

وكان سان جرمان وجه على أرضه صفعة قوية إلى بايرن بالتغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة ذهابا، ما أدى إلى إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وإسناد المهمة إلى المدرب القديم الجديد يوب هاينكس.

في المقابل، تلقى سان جرمان خسارته الأولى في المجموعة بعد خمسة انتصارات كبيرة، إذ فضلا عن الفوز على بايرن 3-صفر، اكتسح رينجز الاسكتلندي 5-صفر و7-1، وأندرلخت البلجيكي 4-صفر و5-صفر.