  • الأربعاء 6

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حماية المستهلك توجه عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب والأحجار الكريمة

حماية المستهلك توجه عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب والأحجار الكريمة

حماية المستهلك توجه عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب والأحجار الكريمة
علي القحطاني(صدى):

وجهت جمعية حماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب والمعادن الثمينة بمراعاة، أبرزها: ” الحصول على شهادة معتمدة للحجر الكريم توضح نوعيته ودرجة النقاء واللون والوزن وجودة القطع ونوعه، في حال احتواء القطعة المشتراة على أحجار كريمة ” .
وأوضحت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن الشهادة يجب أن تتضمن: عيار ووزن الذهب، ووزن الفصوص، وبلد المنشأ، وتحديد نسبة وزن الفصوص إلى وزن المعدن، وعلامة الصانع، أو المستورد، وتحديد أَي عيوب في المعدن أو الفص.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *