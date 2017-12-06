حماية المستهلك توجه عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب والأحجار الكريمة

علي القحطاني(صدى):

وجهت جمعية حماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب والمعادن الثمينة بمراعاة، أبرزها: ” الحصول على شهادة معتمدة للحجر الكريم توضح نوعيته ودرجة النقاء واللون والوزن وجودة القطع ونوعه، في حال احتواء القطعة المشتراة على أحجار كريمة ” .

وأوضحت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن الشهادة يجب أن تتضمن: عيار ووزن الذهب، ووزن الفصوص، وبلد المنشأ، وتحديد نسبة وزن الفصوص إلى وزن المعدن، وعلامة الصانع، أو المستورد، وتحديد أَي عيوب في المعدن أو الفص.