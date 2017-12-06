فيديو.. النقل تعلق على واقعة مسامير طريق ” الرين- بيشة “

نايف السالم(صدى):

علقت وزارة النقل، على واقعة وضع مسامير على طريق ” الرين- بيشة ” ، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية على الطريق بعد انفجار إطارات عدد من السيارات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، تركي الطعيمي أنهم لا يستطيعون اتهام شخص أو جهة معينة بالتورط في واقعة وضع مسامير على طريق الرين في بيشة، موجها الشكر للمواطنين على سرعة تفاعلهم مع الواقعة، وإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضح الطعيمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” الراصد ” ، أن الوزارة تستقبل عبر الرقم 938 أَي بلاغات حول الطرق، وأن لديها تطبيقا على الأجهزة الذكية يحدد مواقع البلاغات بشكل مباشر.