إحباط مخطط إرهابي لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية

لندن(صدى):

أحبطت السلطات الأمنية في بريطانيا مؤامرة إرهابية لاغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي، حسبما أكدت مصادر لسكاي نيوز، الثلاثاء.

وقال مراسل سكاي نيوز مارتن برونت: “إنها المؤامرة الأحدث في عدد من المؤامرات الإرهابية التي تعتقد الشرطة و الاستخبارات البريطانية إنها أحبطوها هذا العام”.

وذكرت المصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات “إم آي 5″، أطلع رئيسة الوزراء على المؤامرة الثلاثاء.

وبحسب المصادر فإن المخطط كان يستهدف هجمات بمتفجرات على مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت، لإحداث فوضى لتسهيل هجوما آخر لاغتيال ماي.

وتابعت الشرطة والاستخبارات المخطط على مدى أسابيع، وانتهت بالقبض الأسبوع الماضي على رجلين بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية.