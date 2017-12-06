مدير تعليم الحدود الشمالية يفتتح فعاليات اليوم العالمي للإعاقة

عادل الحربي(صدى):

افتتح مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي اليوم فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة ، تحت شعار “التحول نحو المجتمعات المستدامة والقادرة على التكييف لمصلحة الجميع” وذلك بمدرسة عبدالله بن عباس الابتدائية بعرعر.

وتهدف الفعاليات إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم، وتعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم، من خلال مشاركاتهم، وتوعيتهم بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة لهم، والتعرّف على أهم العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية وسبل تسهيلها؛ لضمان حقوقهم، وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها.