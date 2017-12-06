القنصل العام للمملكة يلتقي كبار المسؤولين في ملقا

طلال الغامدي(صدى):

التقى القنصل العام للمملكة في ملقا زياد بن معاشي العطية، عددا من كبار المسؤولين في منطقة ملقا الأسبانية، حيث التقى عمدة المدينة فرانسيسكو دي لا توري وممثل الحكومة المركزية في ملقا ميغيل برنيوس أرتاتشو ومدير شرطة منطقة ملقا فرانسيسكو لوبيز كانيدو ومدير مطار ملقا الدولي سلفادور ميرينو موينا ومدير مكتب الجمارك بالمطار فرانسيسكو بوثو ماتاس.

وعبر المسؤولون في منطقة ملقا خلال هذه اللقاءات عن اعتزازهم بروابط الصداقة التي تجمع بين مملكة أسبانيا والمملكة العربية السعودية مؤكدين الحرص التام على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب القنصل العام للمملكة في ملقا عن شكره وتقديره للمسؤولين منوهاً بالتعاون القائم مع السلطات في ملقا والحرص على تعزيزه وتطويره.