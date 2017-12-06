مدني الجوف يحذر المواطنين من رياح مثيرة للأتربة تحجب الرؤية

علي العنزي(صدى):

حذرت إدارة الدفاع المدني بالجوف، المواطنين والمقيمين من هبوب رياح مثيرة للأتربة سرعتها 45كم/س، تتسبب في تدهور الرؤية الأفقية، وذلك بداية من الساعة العاشرة، صباح اليوم الأربعاء، وحتى الرابعة عصرا.

وطالب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، منبها مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، تجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.