تصريح صادم من علي جمعة عن سيد قطب يثير الجدل

القاهرة(صدى):

هاجم الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق والعضو الحالي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هجومًا حادًا على الجماعات المتطرفة دينيًا، واصفًا إياها بأنها تسيء للدين الإسلامي وتفسر الآيات القرآنية تفسيرًا خاطئًا لخدمة أغراضها.

وقال جمعة إن منهج الجماعات المتطرفة في الجهاد ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن الجهاد ليس معناه القتل، مضيفا أن الصحابة قتلوا حوالي 700 فرد في 80 غزوة أي أقل من ضحايا حوادث المرور في باريس خلال شهر.

ووصف جمعة الكاتب المصري الراحل سيد قطب، الذي يعد أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر منتصف الستينات بـ” الكافر ” قائلًا: ” قطب الذي كفر الأمة هو اللي كافر “.

واستشهد مفتي مصر السابق على تصريحه بحديث نبوي يقول “إن أخوف ما أخاف على أمتي رجل حمل القرآن حتى رأيت بهجته عليه وكان ردءً للإسلام غيره إلى ما شاء الله فنزعه وراء ظهره وحمل السلاح على جاره ورماه بالشرك قيل يا رسول الله من أولى بالشرك الرامي أم المرمي قال الرامي “.

واستكمل جمعة حديثه: ” الهرج هو ما يفعله الإخوان في مواقعهم وقنواتهم الفضائية، بتقديم كذب محض طول الوقت، إضافة إلى قيامهم بالقتل للأبرياء “.