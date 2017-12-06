طائرات التحالف تشن 6 غارات على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي، 6 غارات على أهداف تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في عدد من المحافظات اليمنية، مساء أمس الثلاثاء.

واستهدفت الغارات تجمعات الحوثيين في منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح الذي اغتيل يوم الاثنين، وتجمع لهم في المدرسة الفنية القريبة، مما أسفر عن سقوط قتلى و جرحى في صفوفهم.

كما استهدفت إحدى الغارات تجمعات للميليشيات الموالية لإيران في شارع الكميم.

وشنت المقاتلات غارات على مواقع الميليشيات أيضا في ميدي وحرض بمحافظة حجه الحدودية، متزامنة مع معارك وقصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الحوثيين والقوات الشرعية في ميدي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

كما استهدفت الغارات الجوية للتحالف مواقع المتمردين في مديريتي كتاف ورازح بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.