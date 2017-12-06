الإسكان ترد على شكاوى المواطنين حول سوء تنفيذ ” إسكان بيش “

طلال الغامدي(صدى):

قدم عدد من مستفيدي الوحدات السكنية في ” إسكان بيش ” بجازان، عدة شكاوى من سوء تنفيذ التشطيبات والتشققات في الأسوار، وهبوط الأرضيات داخليا وخارجيا.

وأوضح أحد المستفيدين، في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” الراصد ” على شاشة ” الإخبارية ” أمس الثلاثاء، أن مسؤولي الوزارة أخبروه أنه في حال عدم تسلمه المنتج السكني المخصص له، يجب التنازل عنه رغم إبلاغهم بالعيوب التي تحتويها الوحدة المخصصة التي تسلمها.

وأكد آخر، أنه تم إبلاغه بأنه سيتم ترميم الوحدة السكنية رغم أنها تعد جديدة، مضيفا أن وحدته السكنية تحتوي على تصدعات كبيرة جداً، والعديد من المتخصصين أفادوا بأنها غير قابلة للسكن وآيلة للسقوط.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن الحازمي وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية، أن التشققات الذي ذكرها المستفيدون هي مجرد ترميلات في الدهانات وهذه الأمور تحدث بشكل طبيعي، بسبب الرطوبة العالية ودرجة الحرارة اللتين تسببان دائما مشاكل بدهانات المباني.

وأوضح الحازمي: ” أن الوزارة ملتزمة أمام المواطنين بتسليمهم وحدات سكنية نموذجية مثل تلك التي شاهدوها بالعرض الأول أثناء توقيعهم العقود “.