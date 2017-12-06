المسند يحذر من قيادة السيارات خلال هذه الأوقات

علي القحطاني(صدى):

حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، من قيادة المركبات على الطرق السريعة، والبر، في الساعات الأخيرة من الليل والأولى من الصباح هذه الأيام، بسبب انتشار الضباب الكثيف.

وأكد المسند، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، ” عادة فصل الشتاء هو موسم الضباب في آخر ساعات الليل وأول ساعات الصباح عندما ترتفع الرطوبة وتنخفض الحرارة، عندها يتدنى مدى الرؤية ” .

وأضاف: ” عند السفر وعندما يصل مدى الرؤية قريبا من 200م، اركن على جنب، وكل مطرود ملحوق ” .