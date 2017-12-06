أمير حائل يزف بشرة سارة لأهالي المنطقة

علي العنزي(صدى):

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تعهد بتشغيل مستشفى الملك سلمان التخصصي ” حائل التخصصي سابقا ” خلال الخمسة أسابيع القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه مع وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والشؤون الهندسية المهندس بدر الدلامي، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري؛ لمناقشة آليات تسريع تنفيذ المشاريع الصحية بالمنطقة بصورة عاجلة.

وضمن استعدادات إعادة التشغيل، وقف الدكتور الدلامي والدكتور الشمري، على آخر تجهيزات المستشفى التخصصي وتفقدا الأقسام ورصدا أبرز حاجاته.

وأوضح مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، أن مديرية الشؤون الصحية بحائل تسعى جاهدة لاستقطاب كوادر طبية متخصصة ومميزة لتشغيل المستشفى.