مصادر تكشف النقاب عن أبناء الرئيس اليمني الراحل وبناته وأصهاره

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن بعض المعلومات عن للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وأسرته وأقاربه من الدرجة الأولى على الرغم من السرية التامة التي فرضها على حياته الشخصية والعائلية.

وتزوج الرئيس اليمني الراحل عدة مرات، ولم يعرف بالتحديد عدد زوجاته، ولا عن أسمائهن، حيث أنه اختار إبعاد زوجاته عن المشهد السياسي والإعلامي.

وأوضحت المصادر، أن للرئيس اليمني الراحل 10 بنات، 9 منهن متزوجات بعدد من المقربين من صالح، والعاشرة لا تزال طفلة صغيرة، ولم يسجل لهنّ أي ظهور إعلامي ولا تُعرف أسماؤهن خارج دائرة العائلة والأقارب، سوى كبرى بناته التي تُدعى بلقيس.

وأصهار صالح هم: العميد يحيى محمد عبدالله صالح، والكابتن عبدالخالق القاضي، وخالد إسماعيل الإرحبي، وسنان أحمد دويد، وهيثم محمد صالح الأحمر، ومازن توفيق صالح عبدالله، ومحمد مجاهد أبو شوارب، وعلي عبدالرحمن الأكوع، والكابتن يحيى محمد إسماعيل.

أما أبناء صالح فيبلغ عددهم 6 أبناء، هم أحمد ” متزوج بابنتي صالح الأحمر ومحمد زيد عمران ” ، وصلاح ” متزوج ابنة مبخوت المشرفي ” وخالد ” متزوج ابنة محمد الإرياني ” ومدين ” متزوج ابنة نعمان دويد ” وريدان وصخر.