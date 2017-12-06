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رجل أمريكي يخترق حسابات الحكومة ليطلق سراح صديقه المسجون

رجل أمريكي يخترق حسابات الحكومة ليطلق سراح صديقه المسجون
واشنطن(صدى):

تمكن رجل يدعى كونرادس فويتس و يبلغ 27 عاماً بولاية ميشيجان ، من اختراق نظام الحاسب الآلي الخاص بحكومة مقاطعة ” واشتيناو ” لتغيير سجلات السجاء وبياناتهم وإطلاق سراح صديقه في وقت مبكر مما حكم عليه

وحرص ” فويتس ” على استخدام بعض الحيل والتقنيات من أجل أن ينجح في اختراق نظام الكمبيوتر ، حيث لجأ للبريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية لخداع الموظفين ودفعهم لتحميل البرامج الضارة على الأجهزة الخاصة بهم وتفعيلها ، وبعدما باءت محاولاته بالفشل ، بدأ ” كونرادس ” في اللجوء إلى حيل أخرى ، حيث ادعى أنه مدير في قسم تكنولوجيا المعلومات في سجن المقاطعة ، واستطاع أن يخدع عدد كبير من الموظفين ، حتى تمكن في النهاية من تثبيت برمجيات خبيثة على الأجهزة ، وفقاً لما ذكره موقع ” أي بي تايمز ” البريطاني .

وحصل عن طريق هذه الخدعة على البيانات الشخصية لأكثر من 1600 موظف متضمنة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم بالإضافة إلى رسائل البريد الالكتروني ، إلا أنه كشف وتم القبض عليه للتحقيق معه في الواقعة ليعترف أمام المحكة الفيدرالية أنه مذنب ، ويواجه عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات أو غرامة مالية تقدرب بملايين الدولارات .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 51 دقيقة

😅😅 نِعم الصديق ؛

الحين استريح انت وياه سوا بالسجن ي بطل 😂~

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